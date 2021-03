Valitsus kiitis heaks koroonaviiruse piirangutest enim mõjutatud ettevõtete toetamise 

Toetatavad tegevusalad on määratletud läbi ettevõtete põhitegevusalade ehk EMTAK koodide, et tagada toetuse kiire ettevõtjateni jõudmine. „Töötuse kiire kasvu ennetamiseks tuleb toetada ettevõtteid piirangute kehtimise ajal või sellele vahetult järgneval kuul, mil tööandjad maksavad piirangute perioodi eest palkasid välja. Toetuse maksmisega käib kaasas ka koondamise piirang, millega aitame säilitada töökohti toetades inimeste kindlustunnet ja sotsiaalset turvalisust,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

„COVID-19 kriis ja koroonaviiruse tõkestamise piirangud on tekitanud enim puudutatud valdkondades tõsiseid majanduslikke raskusi ning võivad seetõttu viia ka töötajate koondamiseni. Meie eesmärk on säilitada võimalikult kõrge tööhõive toetades selleks nii ettevõtjaid kui töötajaid,“ selgitas minister Kiik.

Töötukassa nõukogu ettepaneku kohaselt saab töötasu jätkutoetust taotleda ettevõte, mille käive või tulu on 2021. aasta märtsis langenud vähemalt 50 protsenti võrreldes perioodi detsember 2019 kuni veebruar 2020 keskmisega. Toetust makstakse nende töölepingulistele töötajate eest, kellele ei ole kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud ning kelle tööle asumise kuupäev antud tööandja juures on hiljemalt 1. oktoober 2020. aastal.