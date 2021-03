AJALOOLINE HETK: algas Paavst Franciscuse külaskäik Iraaki 

See on esimene kord, mil katoliku kiriku pea Iraaki külastab. 2000. aastal pidi sinna suunduma paavst Johannes Paulus II, kellel aga toonane riigivõim riiki tulla ei lubanud. Franciscus põhjendas koroonaaegse visiidi toimumist sellega, et korra on Iraagi kristlased juba pidanud pettuma ja ta ei soovi, et see uuesti juhtuks. Tema visiidi ajal kehtivad riigis üliranged liikumispiirangud.