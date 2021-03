Eesti uudised Zooarheoloog: näljas eestlane sõi ka koerad ära Asso Ladva , täna 17:55 Jaga: M

GALERII

ÜHELT POOLT LIHTNE, TEISALT KEERULINE: Loomaluude uurijad peavad tundma paljusid loomaliike, lisaks veel kalu ja linde, räägib zooarheoloog Eve Rannamäe. Inimluude uurijatel on selle poolest lihtsam, sest inimesi on ainult üks liik. Foto: Aldo Luud

„Olen näinud inimesi, kes juba ukse pealt pelglikult vaatavad – mingi skelett paistab. Kui veel inimluud ka hulgas on, siis nad ei tahagi võib-olla sisse tulla. Loomaluudega on natuke lihtsam, sest ei tekita ehk nii palju emotsioone. Inimesed on maetud teadmisega, et nad puhkavad rahus ja sageli need maetakse tagasi, loomaluud jäävad aga siia hoiule,“ tutvustab oma valdusi zooarheoloog Eve Rannamäe.