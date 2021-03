Maailm PANDEEMIA KRIISIRIIKIDES KOROONA TAANDUB: kuidas neil õnnestus viirust ohjeldada? Aare Kartau , täna 16:01 Jaga: M

Ühendkuningriigis näitavad karmid piirangud ja kiire vaktsineerimistempo häid tulemusi. Foto: PA/Scanpix

Koroonaviirusega seotud olukord on Eestis leebelt öeldes kehv. Paljudes kunagistes kriisiriikides on pandeemia kõrghetk aga möödas ja nakatumisnäitajad liiguvad kenasti alla. Teadlased arvavad, et põhjuseid sellele on mitu – eelkõige siiski karm karantiin ja kiire vaktsineerimine.