Kiri | Kes vastutab, kui kukun maski tõttu kokku? 

Ka teises poes ka nõuti, et pean maski ette panema, muidu ei teenindata. Seletasin, et mul on niigi raske ja võib hakata väga halb. Öeldi, et telli siis internetis, aga mul pole pangakaartigi. Ütlesin, et mu olukord võib väga hulluks minna. Aga kedagi see ei huvitanud, maski pidin ikka ette panema. Rinnus oli väga raske tunne, silmnähtavalt hakkas halvem, aga see kedagi ei huvitanud, kuigi nad märkasid, et käitun imelikult.