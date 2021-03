AJAKIRJANDUSAUHINNAD JAGATUD! Õhtulehe tipptegijad võtsid preemiad tänuga vastu 

Võitja on Pärnu Postimehes 13. mail ilmunud "Ta soovis, et lastelastel oleks temast ilusad pildid”, mille autor on Janek Talpas-Taltsepp.

Suurte lehtede koroonakülgede nominendid on Eesti Ekspressis 5. augustil ilmunud "Tartu koroonahullu lõbusad seiklused Eestimaal", mille autor on Tarmo Rajamets ja illustratsioonid tegi Heiki Ernits; Õhtulehes 6. juunil ilmunud "Eesti rahvusballeti karantiin", mille autor on Risto Mandre; Äripäevas 13. märtsil ilmunud "Maailm on haige", mille autor on Estel Eli ning Äripäevas 23. detsembril ilmunud "Kui intensiivis on kas või üks vaba koht, on mu hing rahul”, mille autor on Margit Toovere.

Võitja on Eesti Ekspressis 5. augustil ilmunud "Tartu koroonahullu lõbusad seiklused Eestimaal", mille autor on Tarmo Rajamets ja illustratsioonid tegi Heiki Ernits.

Väikeste lehtede koroonakülgede nominendid on Delovõe Vedomostis 25. märtsil ilmunud "Эти двa кризиса", mille autor on Jelena Tsenno, Pärnu Postimehes 18. aprillil ilmunud "Häid uudiseid ja tervist", mille autor on Janek Talpas-Taltsepp ning Sakalas 14. aprillil ilmunud "Kuidas kaup puhtalt koju saada?", mille autorid on Alice Lokk, Kristi Markov ja Hans Väre.

Võitja on Sakalas 14. aprillil ilmunud külg "Kuidas kaup puhtalt koju saada?", mille autorid on Alice Lokk, Kristi Markov ja Hans Väre.

Suurte lehtede avatud rühma nominendid on Eesti Ekspressis 25. märtsil ilmunud "Meil tõuseb!", mille autor on Tarmo Rajamets; LP-s 17. jaanuaril ilmunud "Kuidas Bellingshausen enese teadmata Antarktise avastas", mille autor on Ivar Kuldver; Tähenduse teejuhid logo ja päise kujundus, mille autorid on Marko Kekišev, Markus Tamm, Andre Taal ja Mihkel Lappmaa ning Õhtulehes 13. veebruaril ilmunud "Rumalad. Nõrgad. Saamatud illustratsioon", mille tegi Risto Mandre.

Võitja on Eesti Ekspressis 25. märtsil ilmunud külg "Meil tõuseb!", autor Tarmo Rajamets.