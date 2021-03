Seisukoht | Unistus kodanikupalgast 

Koroona on lisanud oma jälje: mõned suured majandusharud – näiteks turism ja meelelahutus – ei taastu senisel kujul tõenäoliselt enam kunagi. Me seisame fakti ees, et töökohti ei jagu kõigile soovijatele. Ümberkvalifitseerumine ja uue töö leidmine ei ole kerge, ametivahetus vähem prestiižika töö peale käib väärikuse pihta. Süveneb stress ning ahastus – kuidas ots-otsaga kokku tulla?

Selline reaalsus tõstab ilmselt taas kord lauale kodanikupalga teema. Saada iga kuu viiesaja- või tuhandeeurone palgatšekk pelgalt selle eest, et oled inimene – kas pole veetlev mõte? Kui leiad endale tööturul rakendust (või on vaja uut iPhone’i), saad lisa teenida. Kui ei, pole midagi katki, sest baasvajadused katab kodanikupalk ehk – nagu oleks korrektne öelda – universaalne baassissetulek.

Tekib küsimus, kes siis üldse tööl käib? Ikka käiakse – eneseteostus on ka üks inimese siht. Ainult et nüüd, kus materiaalseid muresid kollitamas pole, saab igaüks tegelda endale südamelähedase asjaga ja luua midagi uut, võib-olla kogu inimkonnalegi olulist väärtust, mida üheksast-viieni palgatööl luua ei saa.

Ökonomistid-exelistid mõistagi toksivad sellise jutu peale näpuga vastu otsmikku ja oigavad: mis rumal idee! Teostamatu! Kust see raha tuleb? On ebaõiglane tõsta makse neil, kes vaevuvad tööd tegema ning jagada raha ümber logelejatele-muidusööjatele ja ilulejatele. Ning kes siis prügiautot hakkab juhtima? Või haigeid hooldama?

Kuid kodanikupalga mõte ei veetle üksnes sotsiaalutopiste. OECD ja Maailmapanga analüütikud on samuti mänginud mõttega sotsiaalsüsteemi ratsionaliseerida – kui jagada raha võrdselt, ei ole vaja keerukat bürokraatiamasinat ülal pidada. Kahjuks ei kata see kokkuhoid kulutusi kodanikupalgale. Näiteks Leedus arvutati tunamullu välja, et kui katta kodanikupalga kulud vaid olemasolevate sotsiaalkulude ärajätmise arvel, saaks iga inimene kätte 103 eurot kuus. Sellega ära ei ela. Ka Šveitsis kukkus viis aastat tagasi läbi viidud universaalset baasissetulekut toetav referendum läbi – seda toetas vaid 23%.