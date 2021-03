Tiina Tuum | Keskaeg on tagasi – maski- ja vaktsiinivastased ründavad 

Iseenesest on ju pööraselt naljakas, et sellised tegelased keset valget vaikust ja jääaega välja ujuvad. Nagu oleks tegu Pipi Pikksukast tuntud Kange Adolfi või Üle linna Vinski hulkur Robiga, kes luges pilvi, et sajanda järel minna linnapeale ütlema, et see on kõnts - ETV telelavastuses Lembit Ulfsaki surematus kehastuses.