Siiri Laidla | Minu koer on minu arst 

Samas leidub kindlasti neidki, keda koeralood kõrvu kikitama panevad. Alles hiljuti kurtsid pealinna koeromanikud, et liigne sool tänavatel teeb lemmikute käpad katki ja koeri peab suisa süles üle tee tassima. Ning et vaegnägijate juhtkoerad nutavad valust. Õnneks laheneb see mure kevade saabudes. Ja küllap leidub hästi otsides ka puhta lumega paiku. Tänavuse talve kiituseks peab ütlema, et lumi hoiab peni puhtana, iga kord tuppa minnes ei pea tema poriseid käppi ja kõhualust pesema.