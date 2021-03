Seisukoht | Häbistatud riigikohtunik: Heiki Loot sai Euroopast korvi 

Kuid kainestav pauk tuli Euroopast - Euroopa kohtuniku kandidaatide hindamiskomitee ei soovita Heiki Looti Euroopa kohtunikuks nimetada. Põhjuseks vähene kogemus kohtunikuna ning liiga üldised teadmised Euroopa õigusest. Nagu näha, ei rahulda Euroopat määratlus, et keegi on Eesti konnatiigis tunnistatud tunnustatud juristiks. Pole ju riigikohtu esimeeski häbenenud avalikult tunnistada, et on eelistanud riigikohtu koosseisu komplekteerida oma sõprade pundiga. Paneb imestama ka, et kõigest pärast paari aastat kohtunikutöö harjutamist tundis Loot tunnustatud juristina, et on loodud kõrgemalt lendama ning sihtis juba järgmist ametit – aasta ja 11 kuud pärast riigikohtunikuks saamist kinnitas valitsus ta juba Euroopa kohtuniku kandidaadiks.