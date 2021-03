ROIM PANEELMAJADE VAHEL: kohus saatis sünnipäevakülalise pussitaja trellide taha  

„Teretasin teda, kuigi ma ei teadnud, kes ta on. Ütlesin, et mul on sünnipäev. Ta tutvustas siis ennast vastu,“ selgitas peol olnud Aleksandr kohtusaalis. Tema sõnul oli Glass vaikne, ent käitus mõnevõrra kummaliselt: ta oleks nagu olnud ärevil. Viktor, kes samuti seltskonnas viibis, ei suutnud meenutada, kas nad Glassiga üldse rääkisid. Küll aga on meestel meeles, et too tuli nende juurde oma pudeliga, mille ta oli tõenäoliselt läheduses olevast poest ostnud. „Ta võttis pudeli põuest välja ja pani selle enda ette maha,“ meenutas Viktor.