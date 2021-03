Seisukoht Seisukoht | Katastroofi lävel Kristjan Roos, Linnalehe vastutav toimetaja , täna 19:43 Jaga: M

Eestis ei näi praegu olevat ühiskondlikku kokkulepet, et panna kogu elu mõneks ajaks taas pausile. Foto: Andres Varustin

Need ei ole ajakirjaniku laest võetud sõnad kirjeldamaks üha kasvavaid koroonanäitajaid, vaid tervishoiueksperdid ütlevad juba pea ühest suust, et kui Eestis midagi kiirelt ette ei võeta, tuleb varsti miski, mida me ei taha näha ka kõige halvemas unenäos, katastroof.