Eesti uudised Linnugripp laastab: põhjarannikult leiab hulgaliselt surnud luiki Asso Ladva , täna 19:45

ESIMESED OHVRID ON LUIGED: Põhjarannikult on leitud juba kümneid linnugrippi surnud linde, peamiselt luiki. Ohtliku taudi pärast tasub metslindudest eemale hoida. Foto: Tiina Kõrtsini

„Peamiselt on hukkunud lindudest teatatud Harjumaalt, Lääne-Virumaalt ja Saaremaalt. Need on piirkonnad, kus linnud enamasti talvituvad. Kui varem kohati üksikuid hukkunud linde, siis praegu leiavad inimesed mitu hukkunud või haiget lindu korraga,“ ütleb põllumajandus- ja toiduameti pressiesindaja Elen Kurvits.