Vandenõuteoreetikud lootsid täna Trumpi suurt comeback'i 

Miks just täna? Sest ajalooliselt oli just 4. märts presidendite ametisse astumise tseremoonia kuupäev, alles 1933. aastal tõsteti see jaanuarikuusse. Mõned vandenõuteoreetikud olid veendunud, et täna on see päev, mil Trump taas Valgesse Majja naaseb.