Juhtkiri | Vaktsiinihirmu ei saa alahinnata 

Küll tasub meeles pidada, et ühe haiguse vastu vaktsineerimine ei hoia kahjuks ära kõiki surmasid. Koroonaviirusega (raskelt) nakatumine võib toimuda ajal, kui süstimisest pole piisavalt aega möödunud, et immuunsus jõuaks välja kujuneda; terviserikked, kroonilise haiguse ägestumine ja muudesse tõvedesse haigestumine võivad aga tabada meid kõiki sõltumata sellest, kas ja mille vastu ollakse vaktsineeritud. Nii on Ravimiamet eelnevalt uurinud viit sellist juhtumit, kus arstid on jõudnud hinnangule, et surmadel polnud seost vaktsineerimisega.

Ent on vaid inimlik, et iga selline juhtum – eriti kui tegemist on lähedase või tuttavaga – tekitab mõningast hirmu vaktsineerimise ees isegi siis, kui me teame, et haiguse tekitatud kahju on kordades suurem. Miks kardavad inimesed pigem lennukiga lendamist kui autosõitu, kui õnnetusse sattumise tõenäosus on suurem just viimase puhul?

Küsimus on selles, kuidas nendele hirmudele vastu seista. On iseenesestmõistetav, et Ravimiamet avalikustas esimesena uurimise toimumise, sest vastasel juhul jäänuks mulje, et juhtunut soovitakse varjata – mis ei saa Eesti-suguse väikse ühiskonna puhul õnneks niikuinii toimida.