Mart Soidro | Poolaeg. Vahekokkuvõtete tegemise aeg 

Aga see pole opositsiooni langenud EKRE ainus mõttevälgatus. Eelmise nädala Kroonikas leidis Martin Helme: „Usun, et Jüri (Ratas; M.S.) sobiks presidendiks. Ta on tõeline rahvamees, aga ta on ka lepitaja, keda on meie ühiskonnale praegu väga vaja” (ERR, 26.02.2021). Unustame hetkeks, et mainitud persoon on kuritegeliku organisatsiooni juht, kelle erakond on ka hetkel kriminaaluurimise all.

Mulle meenus seoses EKRE esimehe tunnustusega üks 30 aasta tagune lugu, kui interrinde juht Jevgeni Kogan (1954-2007) teatas Eesti Ekspressile, et ta peab väga lugu Maaliidust. Selgituseks: 1991. aastal asutatud Maaliit oli kolhoosi- ja sovhoosiesimeeste partei, kes pärast meie vihatuima poliitiku tunnustussõnu loobus 1992. aasta riigikogu valimistel oma nimekirjaga kandideerimisest. Siinkohal ei taha ma tõmmata otsest paralleeli Martin Helme tunnustusega, ei teagi, miks mulle see ammuunustatud lugu meelde tuli. Aga mis puudutab lubadustesse, siis kõige alatuma pettuse osaliseks sai Mart Helme viimastel presidendivalimistel. 21 valijameest seadis ta üles, aga salajasel hääletusel sai ta kõigest 16 häält. Mis juhtus? Mõni aasta hiljem, kui kired olid vaibunud, pidas tollane EKRE esimees oma häältesaaki „eriteenistuse töö tulemuseks” (ERR, 24.01.2018). Nii et ärme hakka jagama laskmata karu nahka.

Neli lööki raamide vahele

Kuidas hinnata endise valitsuskoalitsiooni pea kahe aasta pikkust tööd? Nojaa, Kalev Kallo sai punase kaardi ja tal jääb nüüd mitu mängu vahele. Aga jalgpalliterminoloogiaga jätkates: mitu väravat nad kahe aastaga lõid? Lisaks igapühapäevasele raadiosaatele tekitasid kõige rohkem „kisa” neli seaduseelnõud(rahvakeeli: pensioni- ja apteegireform, ERJK likvideerimisplaan ja abielureferendum). Kõik need löögid jõudsid jalgpallivärava raamide vahele, millest kolm õnnestus väravavahil (opositsioonil) tõrjuda. Sündis üks värav, mille tulemusena on nüüd raha vaba.

Märtsi alguse seisuga tahab oma raha pensionisambast välja võtta 102 000 inimest. Õnnestuks Isamaal kõik need tulevased investorid oma valijateks vormistada, saaksid nad tulevastel riigikogu valimistel 20 parlamendikohta. Kardan, et kahe aasta pärast on paljud väljavõtjad pensionireformis pettunud. Piltlikult öeldes: raha on otsas, aga hambad endiselt katki. Loodan muidugi, et ma eksin.

Nii või teisiti, Isamaal on sellest kahest valitsemisaastast üht-teist aktiva poolele kanda.

Praegusele valitsusele tuleks anda aega atra seada – kõlagu see soovitus pealegi minule mitteomaselt. Hüsteeriat ja isehakanud virolooge on kordades rohkem kui nakatunute hirmuäratav number.