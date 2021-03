Asjad kipuvad ununema? 8 lihtsat nippi mälu ja keskendumisvõime parandamiseks! 

Maga piisavalt. Parim, mida mälu heaks teha saad, on magada piisavalt ja hästi. Piisav kogus und aitab parandada mälu ja vähendada stressi ning väsimust. Unepuudus mitte ainult ei kurna ega muuda loiuks, vaid pärsib ka loovust, reaktsioonikiirust ning probleemide lahendamise võimet. Seetõttu ongi oluline magada ööpäevas soovituslikud kaheksa tundi.

Maanda stressi. Esmapilgul tundub, et seda on lihtne soovitada, aga keeruline teha. Ometi on palju tegevusi, mis maandavad pingeid ja aitavad stressist jagu saada: jooga, meditatsioon, erinevad lõdvestustehnikad, saun, veeprotseduurid, looduses jalutamine.

Joo piisavalt vett. Piisavad veevarud on olulised kogu organismi, aga eriti just kesknärvisüsteemi jaoks. Uuringud on näidanud, et veepuudus võib tugevasti pärssida ajutegevust, eriti keskendumisvõimet ning lühiajalist mälu. Kui sinu organismis on veepuudus, on sul ka suurem tõenäosus peavalude, meeleolu languse ja väsimuse tekkeks. Dehüdreeritud aju töötab aeglasemalt ning vaimsete ülesannete täitmine tundub keerukam ja nõuab suuremat pingutust.

Hoidu mürkidest, sest need pärsivad närvisüsteemi võimekust. Tarbi vähem alkoholi, loobu suitsetamisest.

Söö mõistlikult. Ära söö liiga vähe – nälgimine mõjub ajule ja kogu närvisüsteemile kurnavalt. Samuti tuleks hoiduda liigsöömisest, kuna see koormab seedetrakti ning aju verevarustus kannatab. Oluline on ka menüü mitmekesisus – see tagab organismi varustamise kõigi vajalike toitainete ja vitamiinidega ning parandab vaheldusrikka toidu nautimise kaudu ka meeleolu.

Vali toidud, mis toetavad ajutegevust ja mälu. Rasvarikkad merekalad, nagu lõhe, sardiinid ja heeringas sisaldavad näiteks rikkalikult väärtuslikke oomega-3-rasvhappeid, mis on väga vajalikud normaalse ajutegevuse tagamiseks.