NOARÜNNAK ROOTSIS: politsei ei pea juhtunut enam terroriaktiks 

Kui kolmapäeva õhtul tulid uudised kaheksast vigasaanust, siis nüüdseks on teada, et kannatanuid oli tegelikult seitse – kaheksandaks vigastatuks oli ründaja ise, kes sai politseinikult kuuli jalga ning toimetati sündmuskohalt samuti haiglasse. Kolme ohvri vigastused on tõsised, kuid praegu kellegi elu ohus ei ole. Noorim kannatanu on 20aastane, vanim 70aastane.