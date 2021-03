Rain Teimann | Miks ei saa valitsus hakkama kriisi juhtimisega? 

Pärast Ansipit pole reaalset juhtimisvõimekust meie riigil olnud. Meil on olnud kas olematu akadeemilise taustaga või reaalse juhtimiskogemuseta juhid, mille tulemuseks on olnud sisutu peenhäälestus või teisel juhul lihtsalt arulage vorstide vastu lauda tagumine. Seda keskpärasust kasutavad ära sissekaevunud kantslerid ja ametnikud, kellel pole jällegi mingit ettevalmistust erakordsetes oludes tegutsemiseks.

Eesti riik on vägev. Tavalistes tingimustes saab suvaline võileib selle juhtimisega hakkama. Elu on seda näidanud. Kriisiolukorras ja teist tüüpi ülesannete puhul aga pole tänasest süsteemist mingit arvestatavat strateegilist ega täidesaatvat võimekust juhtimistasanditel loota. Lahendus oleks kaasata efektiivseid erastruktuure, aga see paljastaks kui alasti, kaitsetud ja teovõimetud on riiklikud struktuurid. Täna ei suuda seda muljet katta ka poliitilist seljatagust katvad pressiesindajad. Kui heita pilk sotsiaalmeediasse või ka peavoolu uudistevoogu, siis torkab täna silma just erakordselt paljude juhtimiskogemusega inimeste ja tippjuhtide hämming ning kriitika sisuliselt olematu juhtimise suunal. On tunne, et juhitoolil ei istu isegi mitte singivõileib, vaid protsess kulgeb iseseisvalt mingis suvalises miljoni töögrupiga koridoris ja teadmata suunas.

Ühiskonna ja partei vajadused ei kattu

Poliitiku heroiin on tema esilolek meedias, mis teeb enamiku poliitikuid tavalisteks sõltlasteks. Igaõhtune laks tuleb saada "Aktuaalse Kaamera" uudistes või valitsuse pressikonverentsil, kus väikeseid doose jagatakse ka ajakirjanikele süsteemi toimimiseks. Mart Helme viitas oma lahkumiskõnes õigesti, et ajakirjandus jääb tööta, kui tema lahkub. Tal on olnud õigus, kui võrrelda ajakirjanduse ning üldsuse huvi eelmise ja praeguse valitsuse tegevuse jälgimisel. Kui eelmine oli kõige ebameeldivam, siis praegune tundub seevastu kõige tuhmim valitsus, kelle ainukeseks mandaadiks oli välja vahetada eelmine. Siin peitub kogu meie juhtimisvõimetuse selgroog.

Arusaadavalt on poliitilise juhtimise eesmärgiks ennast nelja aasta jooksul taastoota ja see on põhimõtteliselt ainuke eesmärk. Ühiskonnas toimuva juhtimine on vajalik niivõrd, kui see ei sega esmase eesmärgi täitmist. Ühiskonna ja partei vajadused ning eesmärgid ei kattu või kattuvad juhuslikult. Parlament ja valitsus on parteikontorite vahendid võimu taastootmiseks valimistsüklis. Seetõttu ilmselt keegi ei eelda, et valitsusjuht peaks olema just ühiskonna suhtes hiilgav strateeg või tippjuht, kui ta samas täidab poliitilise juhtimisülesande enda ja partei taastootmiseks valimistsüklis.

Tänase Kaja Kallase valitsuse juhtimisvõimetus on isegi ohtlikum, kuna on nähtamatu ja vähesema kriitikaga kui oli eelmine, kus tihti absurdsed juhtimisvõtted olid selgelt näha. Vaktsiinidega toimuv on juhtimise seisukohalt farss, segatuna ülbusest, surmadest, vabandustest, mille tulemuseks on lihtsalt retsidiivne tegutsematus.

On raske ette kujutada sellist vastutuse väljalülitamist suvalises erastruktuuris, nagu me näeme näiteks sotsiaalministeeriumis, kus võitlus tipneb kantsleri eelisvaktsineerimisega. Lülitame välja wifi kaubanduskeskustes? Võitlus viirusega katkeb nädalavahetustel, samas kui lastel ja lastelastel on võimalik just väljaspool tööaega tuua oma eakaid vanemaid vaktsineerima ettenähtud kohta. Eriti neid, kes elavad maal. Kuidas kabineti- ja reaalse elu vahel saab olla niivõrd suur dissonants? Või mis juhtuks reaalselt sõjaolukorras? Meil sureb kümneid inimesi päriselus, ka pühapäeviti. Ametniku jaoks sureb inimene paberil, tööpäeviti 9-st 17-ni. Ühe inimese surm on tragöödia, saja inimese surm on statistika.