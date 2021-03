VIDEO| Peaminister Kallas ähvardab ettevõtjaid: kui piirangutest kinni ei peeta, paneme teid kompensatsioonita kinni!

„Eestis on sisuliselt eriolukord. Koroonaviiruse levik on väga kõrge, plahtvatuslikult kõrge ja seetõttu me peame kõik ennast piirama,“ sõnas peaminister Kaja Kallas sissejuhatuseks. Peaministri sõnul on praegused reeglid rangemad kui möödunud kevadel - lihtsalt vahepeal on seadused muutunud ja kuigi enam pole vaja reeglite kehtestamiseks eriolukorda välja kuulutada, aga see ei tähenda, et käituda võiks kuidagi lõdvemalt.

„Kevadel me olime mitu korda ettevaatlikumad kui valitsus ametlikult eeldas ja nõudis: me ei käinud praktiliselt väljas söömas, liikumas, hoidsime distantsi,“ meenutas terviseminister Tanel Kiik eestimaalaste käitumist eriolukorra ajal. Nüüd, aasta hiljem on paras aeg tagasi vaadata: „Ma väga loodan, et me oleme valdavas osas vastutustundlikud, suudame eelmisest kevadest heas mõttes õppida ja need praktikad üle tuua.“

Peaminister Kallasel oli ka sõnum spordiklubidele ja restoranidele – viimaste puhul on peaministri kõrvu jõudnud kuuldused, et vanalinnas, kui kell kuus tuleks uksed sulgeda, viiakse kliendid lihtsalt silma alt ära. „Me suurendame kontrolle. Kui tuvastatakse, et piirangutest kinni ei peeta, siis need kohad pannakse kinni ilma igasuguse kompensatsioonita,“ lubas Kallas.

Jaak Aab sekundeeris: muidugi võib politsei rohkem kontrollimas käia ja neil on ka see valmidus, aga see ei lahenda tingimata probleemi alust. „Eelkõige tuleb järgida ettevõtjatel neid reegleid, mille nad ka ise on välja pakkunud, kui ka inimestel,“ ütles keskerakondlane.

Kiik loodab, et neljapäeva õhtuks saab töötukassa nõukogu kinnitatud märtsikuise palgatoetusmeetme: 60% palgast, kuni 1000 eurot, firmadele, kelle käive on võrreldes mulluse eriolukorra eelse alaga kahanenud piirangute tõttu üle 50 protsendi.

Vaktsineerimise teemadel ütles peaminister Kallas, et niisama vaktsiinid Eestis kuskil ei seisa. Ettevalmistusi tehakse selleks, et avada suuremates keskustes lisaks tavapärastele haiglatele ja perearstikeskustele ka eraldi suured vaktsineerimiskeskused. „Seda me valmistame ette, et selleks hetkeks, kui vaktsiine on piisavalt, mis meie graafikute järgi peaks olema mai alguses, toimuks see sujuvalt,“ rääkis Kallas.