OTSE | Kaja Kallas ähvardab ettevõtjaid: kui piirangutest kinni ei peeta, paneme teid kompensatsioonita kinni!

„Eestis on sisuliselt eriolukord. Koroonaviiruse levik on väga kõrge, plahtvatuslikult kõrge ja seetõttu me peame kõik ennast piirama,“ sõnas peaminister Kaja Kallas sissejuhatuseks. Peaministri sõnul on praegused reeglid rangemad kui möödunud kevadel - lihtsalt vahepeal on seadused muutunud ja kuigi enam pole vaja reeglite kehtestamiseks eriolukorda välja kuulutada, siis see ei tähenda, et käituda võiks kuidagi lõdvemalt.