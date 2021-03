FOTOD | Hillar Teder pääses trellide tagant elektroonilise valve alla: vanglas oli tavapärane, suhteliselt vaikne elu

"Ma ütleksin, et ettevõtja elu on kindlasti palju raskem. Ma pole küll 3,5 aastat ettevõtlusega tegelenud, olen olnud ettevõttest justkui pensionil, et minu jaoks elutempo ei muutunud. Selline tavapärane, suhteliselt vaikne elu," sõnas Teder vanglast välja astudes.