FOTOD | Hillar Teder pääses trellide tagant elektroonilise valve alla 

Kui Teder ei allu elektroonilisele valvele, asendatakse kriminaalhooldusametniku ettekande alusel elektrooniline valve vahistamisega.

"Ringkonnakohtu argumendid on prokuratuurile veenvad ning prokuratuur ei pea nende ümberlükkamist praeguses menetlusfaasis vajalikuks. Seetõttu otsustasime ringkonnakohtu määrust mitte vaidlustada. Kui kohtueelse menetluse kestel peaksid ilmnema asjaolud, mis viitavad Tederi vahistamise vajadusele, on meil võimalik seda maakohtult uuesti taotleda," ütles Pern.

Koos Tederiga oli vahi all ka Kersti Kracht, kes pääses eelmisel nädalal vabadusse. Riigiprokuratuur otsustas aga endise siseministri Martin Helme nõuniku vahi alt vabastamise vaidlustada.

Ringkonnakohus Tederi vabastamisest

Prokurör taotles Tederi vahistamist, sest ta võib panna toime uusi kuritegusid ning hakata kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduma.

Ringkonnakohus leidis eelmisel kuul, et kogutud tõendite põhjal on põhjust kahtlustada Tederit kuritegude toimepanemises. Kohtu hinnangul olid vahistamistaotluses esitatud väited kahtlustatava kohta liiga üldised ja oletuslikud, millest võiks järeldada, et Teder võib kuritegusid toime panna. Küll pidas kohus põhjendatuks väidet, et Teder võib panna toime kahtlustuses toodutega analoogseid kuritegusid. Selle ohu tõrjumiseks ei ole kohtu hinnangul aga vältimatult vajalik ärimehe vahi all pidamine, vaid piisab elektroonilisest valvest.