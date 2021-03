Myanmaris möödus riigipöördejärgse aja kõige ohvriterohkem päev 

Alates sõjaväe võimuhaaramisest 1. veebruaril, on kogu Myanmaris toimunud suured protestid ja kodanike vastuhakk. Meeleavaldajad nõuavad militaarvalitsuse kaotamist ja kukutatud valitsusjuhtide vabastamist.

Riigipöördest saati on meeleavalduste käigus hukkunud vähemalt 50 inimest ja paljud on saanud haavata. Myanmari armee pole surmajuhtumeid kommenteerinud. Nii sise- kui ka välisurvest hoolimata on sõjaväe võim riigis jätkuvalt tugev. Lääneriigid kaaluvad plahvatusohtliku olukorra tõttu juhtivatele kindralitele lisasanktsioone.