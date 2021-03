Sõbra surnuks põletanud noormehe vangistus jõustus lõplikult 

Tartu maakohus mõistis mullu Eduard Kase 17 aastaks ja kuueks kuuks vangi. Kase kaitsja Marko Paabumets vaidlustas maakohtu otsuse Tartu ringkonnakohtus, kus taotles maakohtu otsuse tühistamist või alternatiivselt Kasele mõrva eest kergema karistuse mõistmist. Ringkonnakohtu kriminaalkolleegium nõustus tänavu jaanuaris asja arutades maakohtu seisukohaga, et kannatanu tapmine oli toime pandud julmalt ning üldohtlikul viisil, selgitas Tartu ringkonnakohtu pressiesindaja Annett Kreitsman Õhtulehele. „Sellise teo toimepanemine viitab juba iseenesest erilisele hoolimatusele inimelusse – eriti veel, kui pannakse põlema maja, milles olev inimene magab. Süütamine tekitas ohu ka ulatuslikuks põlenguks,“ teatas ringkonnakohus. Samas leidis ringkonnakohus, et Kask ei pannud tapmist toime kavatsetult ja seaduse kohaselt ei leidnud tuvastamist ka teo toimepanek piinaval viisil. Kriminaalmenetluse seadustiku paragrahv nõuab antud juhul soodsaima variandi ehk selle tuvastamist, et kõigepealt muutus kannatanu vingugaasi tõttu teadvusetuks ega tundunud tulest tingitud valu. Seetõttu tuli ringkonnakohtul maakohtu otsus Kase süüdi mõistmises piinavas tapmises tühistada ning mõista ta süüdi paragrahvi järgi, mis käsitleb julmal ja üldohtlikul viisil toime pandud mõrva. „Eelnevast tulenevalt tuli kohtul ka Kasele mõistetud karistust vähendada, kuid seda vaid kahe aasta võrra,“ sõnas Kreitsman. Kasele mõistetud liitkaristusest arvestatakse maha eelvangistuses viibitud aeg. Karistust suurendati Tartu maakohtu 2018 aasta otsusega mõistetud karistuse ära kandmata osa ning kehalise väärkohtlemise eest mõistetud karistuse võrra. Kokkuvõttes tuleb Kasel karistusena kanda 15 aastat 6 kuud ja 24 päeva vangistust.