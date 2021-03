Koroonapiirangud: advokaat näeb wifi väljalülitamisplaanis kaubanduskeskustes õiguste riivamist 

„Pandeemiaolukorrast tingitud meetmed inimeste kogunemise vältimiseks on ajendatud headest kavatsustest ning toetan neid kahel käel, kuid seda ei tohiks teha infovabaduse piiramise teel,“ selgitab Leon Glikman. Tema sõnul riivab wifi kättesaadavuse piiramine korraga mitut põhiseadusega kaitstud õigust, sh õigust saada infot, õigust levitada ideid, samuti ka ettevõtlusvabadust. „Usun, et põhiseadusliku proportsionaalsusprintsiibi valguses oleks tegemist mittevajaliku piiranguga. Selleks et inimesed hoiaksid ohutut distantsi, pole vaja kitsendada wifi kättesaadavust. Piisab näiteks kahemeetri reeglist,“ ütleb ta. „Ajalugu on näidanud, et infovabaduse või heade tehnoloogiliste lahenduste kärpimine pole kunagi midagi head kaasatoonud. Veelgi enam, üks mittevajalik piirang avab tihtipeale ukse teisele.“