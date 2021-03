Jaak Joala monumendisaagas ei saanud läbirääkimistest taas asja 

Veebruaris teatas Jaak Joala pärijaid esindav TRINITI advokaadibüroo, et pärijad katkestavad Jaak Joala monumendi üle toimunud läbirääkimised MTÜ-ga Meie Viljandi ja seda esindava Harri Juhani Aaltoneniga ja jäävad nõudmise juurde monument eemaldada. Advokaadid selgitasid, et neile sai läbirääkimiste käigus teatavaks, et hr Harri Juhani Aaltonen on 17. jaanuaril esitanud Patendiametile taotluse sõnamärgi „JAAK JOALA“ registreerimiseks kaubamärgina, kokku kuues klassis. Joala kuju eestvedaja Harri Juhani Aaltonen esitas pärast seda uuesti advokaadibüroole ettepaneku jätkata läbirääkimisi kuju muutmise osas. Neist aga asja ei saanud. „ Vahepeal küll sellist soovi avaldati, kuid läbirääkimiste jätkumist ei toimunud,“ ütles Joala lese esindaja, vandeadvokaat Maarja Pild.

Viljandi linn on saatnud väidetavasti Joala kuju eestvedajale Aaltonenile lepingust taganemise hoiatuse, kui samba eemaldamist nõudev Maire Joala nõuet tagasi ei võta, ja see võib tähendada, et linn küsib Joala kuju loomiseks antud raha tagasi. Aaltoneni sõnul on Viljandi linnavalitsus saatnud MTÜ-le lepingust taganemise hoiatuse. „Üldiselt on vist nii, et lepingupartnerid peavad koos lepingu tingimusi muutma, mitte ühepoolselt,“ sõnab Aaltonen.