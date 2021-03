KATASTROOF VÕI KERGENDUS: sajandi lõpuks on maailmas pea miljard inimest vähem kui sajandi keskel 

Uuring, mis selliste tulemusteni jõudis, ilmus teadusajakirjas The Lancet. Teadlaste hinnangul jõuab maailma rahvaarv 2064. aastaks 9,7 miljardile, kuid langeb 2100. aastaks 8,8 miljardile. Kusjuures arvavad teadlased, et õige mitme riigi, nende seas Hispaania, Jaapani ja Taimaa elanike arv on selleks ajaks langenud enam kui poole võrra! Kõige rahvarohkem riik pole ennustuste põhjal siis enam Hiina, vaid India. Nigeeria aga tõukab Hiina teiselt kohalt kolmandale. Siis tuleks tükk tühja maad ning Hiinast enam kui poole väiksema rahvaarvuga platseeruks neljandale kohale USA ning viiendalt leiaks Pakistani. See muidugi ei tähenda, et neiski riikides sündivate laste arv ei langeks.