Miks suri vaktsiini saanud noor mees?  

Ravimiameti ohutusjärelevalvebüroo juhataja Maia Uusküla seisis eilsel pressikonverentsil silmitsi ülikeerulise ülesandega. Tal tuli kohe pärast traagilise uudise teatavaks tegemist julgustada inimesi tõdemusega, et ühtegi pikaaegset kõrvaltoimet pole Eestis seoses koroonavaktsiiniga tuvastatud. „Täna on selline kurb juhtum, et Ida-Tallinna keskhaiglast teavitati meid 31aastase mehe, päästetöötaja surmast,“ teatas Uusküla. „Täna teame seda, et kaks nädalat tagasi, 17. veebruaril, AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineerimise järel tekkisid inimesel peavalu ja palavik, mis on väga sagedased kõrvaltoimed ja mööduvad üldiselt paari päevaga,“ lisas ravimiametnik, et kahjuks pole surnud patsiendi puhul teada, kui kaua tal kõrvaltoimed kestsid. „10 päeva pärast vaktsineerimist tekkis inimesel tõsisem terviserike ja ta hospitaliseeriti. [Kolmapäeval] veidi enne kell 12 mees suri.“