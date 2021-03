Kohus arutab kasiinokülastaja surnuks pussitanud mehe saatust juba aasta aega 

„Ma pole elus kedagi löönud. Pole isegi selliseid mõtteid olnud peas. Ma lihtsalt hoiatasin teda, et kui ta ründab, siis ma kaitsen ennast,“ rääkis Juri Habarov mullu jaanuaris Harju maakohtus. Kohus mõistis mehe süüdi, aga mitte kasiinokülastaja tapmises, vaid raske tervisekahjustuse tekitamises ning ta pääses tingimisi karistusega. Prokuratuur kaebas otsuse edasi. Nüüd on asi veninud juba üle aasta.

Ringkonnaprokurör Kelly Kruusimägi ütleb, et prokuratuuri hinnangul oli tegu tapmisega, ent maakohus mõistis Habarovi süüdi raske tervisekahjustuse tekitamises, mille tõttu ta põhjustas ettevaatamatusest inimese surma. „Prokuratuur saatis kriminaalasja kohtusse lühimenetluses. Seda põhjustel, et esiteks oli tänu piirkonnas olnud valvekaameratele sündmusest videojäädvustus, mistõttu olid kuriteo asjaolud selged. Teiseks on süüdistatav tänaseks 72aastane mees, kelle vanust ja tervislikku seisundit arvestades oli mõistlikum kriminaalasja lahendada lühimenetluses," lausub Kruusimägi.

Ta esitas ringkonnakohtusse apellatsiooni, et kuriteo kvalifikatsioon muudetaks ümber. Kohus leidis, et lühimenetluse puhul pole prokuratuuril süüdimõistva otsuse peale edasikaebamise õigust. Viimane vaidlustas otsuse riigikohtus, mille pressiesindaja Arno Põder ütleb, et riigikohus peab nüüd lahendama põhimõttelise vaidluse – kas maakohus oleks pidanud süüdistatava samal ajal tapmises õigeks mõistma, kui tunnistas ta süüdi teise paragrahvi alusel? „Sel juhul oleks prokurör saanud tapmises õigeksmõistmise ringkonnakohtus vaidlustada. Teisalt ei pea õigeksmõistetu kandma menetluskulusid ja näiteks osalisel õigeksmõistmisel tuleb neid vähendada. Kõigepealt asja arutanud kolmel riigikohtunikul tekkisid seaduse tõlgendamisel põhimõttelised eriarvamused ja kuna vajalikuks võib osutuda ka senise kohtupraktika muutmine, saadeti asi edasi kriminaalkolleegiumi kogu koosseisule,“ lausub Põder. Tema sõnul ei sõltu riigikohtu lahendist ainult asja lõpptulemus.