Eestlane Inglismaalt | Inimjaht inglise moodi ehk kuues mees 

Jälgimisprogramm nimega Track and Trace siin Inglismaal on natuke hädas. Keskmiselt üks tuhandest ankeedist on kogemata või meelega valesti täidetud ja see tekitab teadagi segadust. Praegu on tegu ühega kuuest Covid-19 viiruse uue Brasiilia, täpsemalt Manause tüve kandjatest, kellest üks on kaduma läinud. Meelega või kogemata. Testil oli täitmata jäänud nimi, aadress ja muud isikuandmed. Sest posti teel saadetud koroonaviiruse test tehti 12. või 13. veebruaril, karmimad isolatsioonimeetmed jõustusid aga 15. veebruaril.

Maagiline number kolmanda märtsi seisuga on 379 leibkonda. Ring tõmbub koomale. Väljastpoolt paistab kui põnevuslugu, aga tegemist on suure ohuga. Inglise sherlockid on kõvasti ajusid ragistanud ja usinasti toda kuuendat riiki lipsanut tikutulega taga otsinud. Appi tuli üllatuseks vana hea kuninglik postitalitus Royal Mail, kelle abiga suudeti postitempli iseärasuste tõttu tuvastada piirkond, kust positiivne test oli saadetud - Kagu-Inglismaa, kust tänaseks on jäänud sõelale 379 majapidamist ja neid nüüd kontrollitakse politsei poolt.

Kuues mees kõlab eesti keeles nagu kuues meel. Intuitsiooni on kindlasti vaja läinud, sest tavalised otsingumeetodid ei kandnud vilja. Mõtlesin, et mida see tagaotsitav tunda võib? On ta meelega peidus? Uudised korrutavad juba kolmandat päeva seda sama “maagilist” numbrit 379, uudistevoog uueneb pidevalt, aga vastust veel pole. Lugu areneb kui väärastunud loterii, mille võitja võidab ehk elu, kuid kaotab reputatsiooni igaveseks. Mis põhjusel too Manause tüve kandjaks nimetatu end peidab, pole selge. Andis ta ju testi vabatahtlikult, kuid nime ja aadressi mainimata.

Paksu pahandust on palju, sest Covid-19 Brasiilia variatsioon on kergemini nakkav kui eelmised ega allu sama hästi vaktsiinidele kui eelmised viirustüved.

Suur tüli on tõusnud ka piiriületuse ja isolatsiooni osas. Punase nimekirja riikidest tulijad peavad olema hotellis karantiinis kaks nädalat, väljumata hotellitoast ja maksma ise selle eest. Arve on rasvane, 1750 naelsterlingit, sisaldades ka koroonaviiruse teste. üks tegelane alustas lausa näljastreiki, sest ei taha suurt arvet maksta.