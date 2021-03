PÄTI USKUMATU VÕIT! Koeravorsti vargusest hakkas veerema lumepall, mis muudab tuhandeid Eesti kriminaaluurimisi 

Nüüdseks 57aastane Helyse Karu on pika karjääriga kriminaal. Esimest korda karistas ENSV Jõgeva Rajooni rahvakohus teda juba 1985. aastal – esialgu tingimisi, kuid vaevalt neli kuud hiljem saadeti naine juba päriselt vee ja leiva peale. Ka Eesti Vabariik proovis esmalt tingimisi, kuid 1998, 1999, 2006 ja 2016 tuli Karu pokri pista. Lisaks on naise hingel kümneid väärtegusid pisivarguste, kelmuste ja liiklusrikkumiste eest. Aga see lugu ei räägi ühestki eelnevalt mainitud juhtumist.