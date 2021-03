Juhtkiri | Kas ühiskonna lukkuminek on vältimatu? 

Mida muudaks eriolukorra väljakuulutamine aga nüüd, kui osa valitsuses viimati kokkulepitud piirangutest on inimeste käitumist enamgi piiravad, kui olid toonased eriolukorraaegsed? Näiteks jäävad nädalavahetuseks suletuks mitte ainult kaubanduskeskuste, vaid ka paljude teiste kaupluste uksed, võimaldades ise poodi minna üksnes esmatarbekaupade järele nagu toit, ravimid ja loomatarbed (või ka e-poe ostudele, kui kauplusel on olemas drive-in alad).

Kui mulluses infokaoses julgeti maske üksnes ettevaatlikult soovitada, siis paljude meelehärmiks on tänaseks mitmed poed ja asutused näokatteta inimeste teenindamisest hoopis keeldunud. Samas on valitsus jätnud endale vindi juurde keeramise varugi, kui argipäeviti saab küllalt muretult (25% täitumuspiirangut silmas pidades) ostelda ja väljas süüa ning igal ajal treeningusaali sisse astuda. Ka pole kuulda olnud laste mänguväljakute ja koerteparkide lintidesse mässimisest, kuid viimane on pigem näide sellest, et mullusest ülereageerimisest on õnneks õppust võetud.