Kommentaar Igor Gräzin | Kaks ohtlikku euromõtet Igor Gräzin, jurist-kolumnist , täna 18:19 Jaga: M

Üks minu hea sõber, erakonna asutaja ja eurooplusest läbiimbunud poliitik – Siim K. (nimi autorile teada – I. G.) esitas ajalehes „P“ (ajalehe nimi on autorile kah teada – I. G.) kaks teesi, mis seavad Eesti poliitilise julgeoleku kahtluse alla ja seda mitte ainult minu arvates. Sellepärast ma kirjutangi nüüd, et kuigi see võib-olla midagi erilist ei muuda, aga vähemalt ei saa keegi ütelda, et neid pole hoiatatud.