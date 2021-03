Politsei leidis juunis Hiiumaal kadunuks jäänud 72aastase Sulevi surnukeha 

"Eile pärastlõunal leiti Kärdla lähedalt metsast inimese säilmed. Nende juurest leitud dokumentide ning riietuse põhjal on politseil alust arvata, et tegemist on Hiiumaal möödunud aasta suvel kadunuks jäänud 72aastase Suleviga. Säilmed saadetakse ekspertiisi, kus selgitatakse surma põhjus," teatab politsei pressiesindaja Kristi Raidla.