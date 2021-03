Võhmas lapsi pussitanud naine võeti kaheks kuuks vahi alla 

Prokuratuurist kinnitati Delfile , et naisele on esitatud kahtlustus mõrvakatses. Süüdimõistmisel võib teda oodata pikk vanglakaristus.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Marja-Liina Talimaa sõnul on naise teo motiivid selgitamisel ning selgus ses osas on kindlasti suurem pärast naise üle kuulamist. „Küll aga võib praegu öelda, et varasemaid õigusrikkumisi mistahes vallas naisel ei ole. Mis tingis eilse traagilise juhtumi aitavad välja selgitada tunnistajate ütlused ja teo toimepanija selgitus juhtunule. Kindlasti on selles kriminaalasjas vajalik määrata kohtupsühhiaatriine ekspertiis, mis annab ehk võimalikke vastuseid naise käitumisele,“ ütles Talimaa.