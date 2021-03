KAS UKSED SULGEVAD KA EHITUSPOED? Kiik: meetmed ei piirdu kaubanduskeskustega 

„Valitsuse täpne juriidiline korraldus, mis puudutab kaubandussektori piiramist ehk mis on nende lahtiolekuajad, tuleb sel nädalal,“ sõnas tervise- ja tööminister Tanel Kiik ja andis aimu, et ilmselt lüüakse laiema lehega kui seni väljaöeldu. „Kindlasti me ei räägi ainult kaubanduskeskustest, vaid tegelikult laiemalt nädalavahetuseti vältimatute mittevajalike kaubandusettevõtete tegevuse piiramisest. Siht on see, et inimestel ei oleks nädalavahetusel soovi ekstra mingeid reise või liikumisi ette võtta, olgu see ühistranspordi või autoga, vaid pigem oldaks selle asemel kodus pereringis või värskes õhus, Sellega antaks kõige suurem panus viiruse leviku tõkestamisse.“

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno sekundeerib: talle tuli kolmapäeva hommikul kahe tunni jooksul teateid kolmest ülerahvastatud ja reegleid eiravast sportimispaigast: „Ühelt poolt võib musta ja valgega paberile kõik kirja panna ning eeldada, et inimesed mõistlikult loevad, saavad aru ja käituvad nii. Tahes või tahtmata jookseb terviseametisse aga pidevalt sisse vastutustundlike kodanike kirjeldusi koos piltidega reaalsest olukorrast, kus on selgelt näha, et see kõik oli kui hane selga vesi. Sel hetkel tekib tihti küsimus, et kas me tõesti millestki ei hooli?!“