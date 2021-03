Maailm Aastase lapse tapnud soomlanna mõisteti süüdi Greete Kõrvits , täna 17:08 Jaga: M

Foto: PantherMedia/Scanpix

Möödunud aprillis Vantaas oma aastavanuse poja surnuks lämmatanud emal oli nartsissistlik isiksusehäire, leidis kohus. Tal on kalduvus näha asju mustvalgetes äärmustes: iga kogemus oli kas läbinisti halb või suurepärane. Pärsitud empaatia- ja otsustusvõimele vaatamata oli ta siiski teadlik, et oma lapse tapmine on vale tegu ning seega mõistis kohus ta süüdi.