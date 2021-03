Sõjavägi ei luba Myanmari liidril advokaatidega suhelda 

Suu Kyi palus ligipääsu oma advokaatidele, ent neid temaga suhtlema ei lubatud. Üks tema kaitsjatest sõnas, et nemad ei tohtinud isegi ülekannet oma silmaga vaadata, neile esitati seda kõlaritest. Ometi õnnestus ühel advokaadil korraks näha ka videopilti ning tema sõnul näis Suu Kyi pealtnäha terve olevat.

BBC kirjutab, et Suu Kyi populaarsus on pärast riigipööret ja naise koduaresti sundimist tohutult tõusnud, ent muu maailma silmis jääb tema mainet endiselt mustama süüdistus, et ta jäi osavõtmatuks ja tegevusetuks Myanmari rohingjade suhtes toime pandud genotsiidi suhtes.