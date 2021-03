Eesti uudised VIDEOD | KOTKAVERI KINKIS ELU: kanakull pääses tänu kaljukotkast doonorile Marvel Riik , täna 08:45 Jaga: M

ABIPALVE: Kanakull tuli pealtnäha inimeste juurde abi otsima 20. veebruaril. Videolt on näha, et linnu jalgade ümber on nahkrihmad, mis viitavad, et inimene on kulliga omavoliliselt ümber käinud. Foto: Lugeja video

Maaülikooli loomakliiniku tohtrid aitasid kaljukotkast veredoonori abil uuele elule kanakulli, kes oleks äärepealt lennanud taevastele jahimaadele. Päästetud kaitsealuse linnu jalgade küljes olnud nahkrihmad tekitavad aga küsimusi: kes ja miks tahtis kulli endale allutada?