Siseminister: komandanditunnist oleme veel kaugel 

"Mina usun, et seda ei peaks tegema ning väga usun, et ettevõtjad ja turvatöötajad pingutavad praegu, et viirusest jagu saada," lisas Jaani samas.

Küsimusele, miks praegu kaubanduskeskused nädala sees lahti on, vastas Jaani, et see on kaalukeele koht, et mitte ühiskonda päris kinni panna ja anda inimestele võimalus ka liikumiseks, kuid pole välistatud, et tuleb ka see piirang üle vaadata, kui nakatumisnäitajad ei parane. Praegu Jaani siiski kiidab kaupmehi usaldusmeetmete rakendamise eest.