Eesti uudised Koroonapiirangud: kaubanduskeskused palkavad turvamehi juurde Siim Randla , täna 05:06

Foto: Tiina Kõrtsini

G4S Eesti töömahud kaubanduskeskustest on kahekordistunud: turvatöötajaid on juurde tellinud pea kõik kaubanduskeskused üle Eesti, kelle turvapartner nad on ja G4Si abikäsi on küsinud isegi teised turvaettevõtted.