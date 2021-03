Kaldast eemale triivinud merejääle jäi lõksu 14 inimest 

Eelmisel nädalal juhtus Pärnumaal Audru jõe suudmes õnnetus, kui läbi õhukese merejää vajusid kaks kalameest. Meestel õnnestus endil kaldale saada, kuid nad olid tugevalt alajahtunud ja vajasid meedikute abi. Hinda alati ilmaolusid ja veendu, et jää on inimese kandmiseks piisavalt paks.

Päästeameti sõnul on just triivivatel jääpankadel väga ohtlik käia, kuna need võivad kiiresti laguneda. Sageli pakuvad need huvi lastele, kes proovivad kevadel jääpankadel sõita ning võivad seetõttu uppumisohtu sattuda.