Eksamid tulekul: abituriendid riigieksameid ei pelga ja teeksid neid igal juhul 

Arvamused gümnaasiumi riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite tegemisest või mittetegemisest ulatuvad servast serva. Alates neist, kelle arvates eksamite ärajätmisest rääkimine on pühaduseteotus kuni nendeni välja, kelle arvates võiks lõppeva kooliaasta korstnasse kirjutada ja sügisel jälle uuesti peale hakata. Haridusministeerium andis mõned nädalad tagasi teada, et nii põhikooli lõpueksamid kui ka gümnaasiumi riigieksamid peetakse tavapärases korras. Ministeeriumi hinnangul on eksamid eeskätt vajalikud just riigile, sest annavad väärtuslikku infot koroonakriisi mõju hindamiseks ning edasiste tegevuste planeerimiseks.

Samal teemal Lõpuklassid saavad kuni kaheks päevaks nädalas kontaktõppele täna KOROONA EI MURRA: gümnaasiumi riigieksamid toimuvad plaanipäraselt 25.02.2021 „Võin öelda niipalju, et „kannatada saanud teadmised“ on küll suur liialdus, sest kõik oleneb siiski inimese tahtejõust,“ ütleb Tallinna abiturient Valeria. „Mina suutsin väga hästi kodus õppida ja eksamiteks valmistuda. Tõsi, mõned tööd ja teemad olid veidi pealiskaudsemad, kuid arvan, et see on kokkuvõttes isegi positiivne – sai keskenduda rohkem eksamiainetele.“

„Lapsevanema töö ongi muretseda,“ muheleb tartlane Heiki, kelle tütar lõpetab tänavu gümnaasiumi. „Olin isegi vahepeal skeptiline, küsisin tüdrukult, et mismoodi see distantsõpe siis käib. Eks ta siis näitas ja seletas, mulle täitsa meeldis. Aga oma lapse pärast ma muret ei tunne, ta on selline tubli tegelane, arukas näitsik.“

„Eelmisel aastal oli kolm kuud koduõpet, sel aastal jäi kooliskäimist veel vähemaks,“ räägib Tartu abiturient Tanel. „Aga võrreldes mullusega on distantsõpe ikka hoopis teine. Kui see aasta tagasi lahti läks, siis esimene paar nädalat ei saanud mitte midagi aru. Praegu pole ausalt öeldes vahet, kas õpid koolis või kodus.“