Juhtkiri | Teine pensionisammas püsib püsti 

Kui teise pensionisamba reformi on seni ümbritsenud hulk vastuseta küsimusi, siis veidi enam kui pool aastat enne esimeste säästude väljamaksmist on suur muutus võtmas selgemat kuju. Tänaseks on sambast lahkumise avalduse esitanud üle 102 000 inimese, mis tähendab, et lahkujate arv jääb suurima tõenäosusega ennustatu piiresse – oodati 200 000 liitunu lahkumist –, kuigi esialgsete avalduste esitamiseks on aega veel käesoleva kuu lõpuni.