Otsusele tuginedes viitas Washington oma luureandmetele, mis kinnitavad, et augustis üritasid Navalnõid närvimürgiga Novitšok ära tappa FSB töötajad. Lisaks nõuab USA Navalnõi ja tolle mõttekaaslaste viivitamatut vabastamist.

Sarnased sanktsioonid on juba kehtestanud ka Ühendkuningriik ja Euroopa Liit. Euroliidu sanktsioonid said teatavaks möödunud nädala alguses ning need puudutavad nelja ametnikku, keda ootavad ees reisikeelud ja varade külmutamine.