„JÄRGMINE PEATUS“ | Kirglik matkaentusiast avaldab: kust maailmas võib veel leida puutumata looduse? 

Kunnar tunnistab, et on nii kirglik matkaentusiast, et veedab umbes pooled päevad aastas matkarajal. Saates räägib ta meile aga parimatest matkadest nii Eesti kui maailmas, raskematest hetkedest, iseenda motiveerimisest, pikematest rännakutest, kõrgematest tippudest ning paljugi muud.