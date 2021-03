Justiitsminister: laste pussitamine Võhmas vapustas avalikkust. Ohver ei ole kunagi süüdi, kui teda rünnatakse 

Lauri sõnul on valitsuse prioriteet vägivalla ennetamine ja laste vastu toime pandud kuriteod. "Meie eesmärk on, et selliseid juhtumeid tuleks ette võimalikult vähe, ideaalis üldse mitte. Justiitsministeerium on koostamas vägivallaennetuse kokkulepet, mis on jätkuks varasemale vägivalla ennetamise strateegiale ning seab uued tegevussuunad vägivalla vähendamiseks. Nende hulgas on ka vägivalda taunivate hoiakute kujundamine, spetsialistide parem teadlikkus, vägivaldsest käitumisest loobumise teenuste arendamine ning ohvrisõbralik menetlus ning parem kaitse ja tugi vägivalla ohvritele. Samuti on vaja pöörata järjest suuremat tähelepanu ka vaimse tervise häiretele, mis on seatud ka üheks sihiks kriminaalpoliitika põhialustes," ütleb Lauri.