Kommentaar Ene Pajula | Kes aitaks lõhesid lappida, küsib mammi Ene Pajula, ajakirjanik , täna 18:29

Mammi peab tunnistama, et vingumine avalikus ruumis hakkab ületama tema taluvuse piiri. Ta on ju pikka aega arutlenud, et miks on meil nii palju vihaseid ja kust nad tulevad? Üks seletusi on see, et need on inimesed, kelle riik on maha jätnud, kellest lihtsalt ei hoolita ja kes nüüd nõuab häälekalt, et neidki tuleb kuulda võtta.