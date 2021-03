Presidendi kantselei taotleb Kaljulaidi kiirkorras vaktsineerimist 

Riisalo selgitab, et Kaljulaidi ootab ees visiit Afganistani. “Vabariigi Presidendi Kantselei koos Välisministeeriumi ja Kaitseväega on planeerimas Eesti riigipea visiiti Afganistani Islamivabariiki, et arutada nii Afganistani kui ka NATO missiooni juhtkonnaga olukorda piirkonnas ning Eesti kaitseväe missiooni võimalikku jätkamist.”